A Orvieto un fine settimana imperdibile, sold out il concerto di Fabrizio Moro. Attesa per l'incontro con Pietro Grasso

Musica, teatro, legalità e tradizioni. Quello che sta per arrivare a Orvieto sarà un fine settimana ricco di iniziative e di appuntamenti. Legati a doppio filo con gli eventi del Saint Patrick's Day che celebra San Patrizio, patrono d'Irlanda e santo da cui prende il nome il Pozzo orvietano per l'occasione illuminato di verde, gli altri appuntamenti del fine settimana sulla rupe. Si comincia giovedì 16 marzo alle 16, quando alla Sala Digipass della Nuova Biblioteca Pubblica "Luigi Fumi" ad essere protagonista di “Incontro con l'autore”, progetto attivato dalla Scuola Secondaria di Primo Grado "Luca Signorelli" in collaborazione con Demea Eventi Culturali di Antonio Oliveri, sarà Pietro Grasso, già presidente del Senato e procuratore nazionale antimafia. L'incontro, condotto dal giornalista Guido Barlozzetti, è a cura di Fidapa Bpw Italy in collaborazione con Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto e Nuova Biblioteca "Luigi Fumi".

Sempre giovedì ma alle 18 nella sala consiliare del comune è tutto pronto per la consegna del “Pialletto d'Oro” edizione 2023, la numero 38 della vita del premio che intende celebrare l'artigiano dell'anno nei giorni in cui si festeggia il patrono della città, e degli artigiani, San Giuseppe. L'occasione è promossa da Cna e comune di Orvieto. Venerdì 17 e sabato 18, doppio appuntamento con musica e teatro al “Mancinelli”con la data zero del tour di Fabrizio Moro e l'esuberante Andrea Delogu. Già sold out l'appuntamento di venerdì alle 21 con Fabrizio Moro e il suo "Live 2023 - Racconti Unplugged". Il cantante romano regalerà al pubblico uno spettacolo unico ed emozionante in una dimensione teatrale intima e coinvolgente. Un viaggio in musica tra le più belle canzoni del suo repertorio per l’occasione riarrangiate e rivisitate.

Sabato è la volta invece di “40 e sto” di Andrea Delogu, un folle spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40anni, ovvero il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni. Districandosi tra bizzarri pretendenti, traslochi, social, supermercati per single, paparazzi, “viaggi, libri, auto, fogli di giornale”, Andrea Delogu attinge a piene mani dalla sua vita privata, raccontandosi senza filtri in un esilarante flusso di coscienza in cui il pubblico si riconoscerà.

Domenica 19 spazio alla tradizione con i festeggiamenti per San Giuseppe, santo patrono della città di Orvieto. Nella giornata di festa, il centro storico sarà il protagonista assoluto con gli eventi religiosi e quelli civili, accompagnati dalla tradizionale distribuzione delle "frittelle di San Giuseppe" in piazza Gualterio. Anticipata dalla Solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Orvieto-Todi, monsignor Gualtiero Sigismondi, in Duomo alle 18 di sabato e dalla tradizionale processione con l'immagine del Santo dalla Cattedrale alla chiesa dedicata al patrono accompagnata dalla Banda filarmonica "Luigi Mancinelli", domenica la festa religiosa lascia il posto a quella civile. Tornano dopo lo stop per pandemia, la "Passeggiata di primavera", e il corteo degli Sbandieratori e Musici della città di Orvieto con sfilata in piazza Duomo, alle 18, infine, al Teatro “Mancinelli”, è in programma l'attesissimo concerto della Filarmonica "Luigi Mancinelli" con la nuova edizione di "Latin Celebration".