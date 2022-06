Venerdì 17 Giugno 2022, 01:30

La città di Orvieto entra oggi, venerdì 17 giugno, nel fine settimana più intenso e amato dagli orvietani, quello che si chiude con la solennità del Corpus Domini, domenica, e con l'uscita del Corteo Storico. Ma a dare il via alla tre giorni di grande festa in città sarà stasera, alle 21, l'uscita in notturna del Corteo delle Dame “Nicoletta De Angelis” da questa edizione numero 28 intitolato a colei che lo ha creato, scomparsa in ottobre.

A raccoglierne l'eredità sarà Francesca Pietrantozzi, 40 anni, orvietana, sarà lei a coordinare le attività del Corteo delle Dame e l'uscita: «Sono emozionata – afferma – per me è un grande onore, è una grande responsabilità ma è anche un compito, un mio dovere in cui metto dedizione e amore, oltre al mio impegno. Sono nel Corteo da quando avevo 15 anni – racconta – ho indossato nel tempo tre vestiti che Nicoletta che mi ha affidato. Il Corteo è per me sempre una grande emozione, che inizia con il suono delle chiarine e continua con la sfilata tra la gente. Andrà tutto bene, Nicoletta ci segue da lassù.»

In 130 tra dame e damigelle, accompagnate da alcuni figuranti del Corteo Storico, dai Musici e dal corteo dei popolani, il Corteo delle Dame torna, dopo due anni, a sfilare per le vie della città con i meravigliosi costumi delle nobildonne delle antiche famiglie, indossati elegantemente da tante orvietane e tramandati spesso di madre in figlia. Tra loro quest'anno ci sarà una dama in più, Roberta Cotigni, che indosserà il nuovo costume realizzato in collaborazione con l'Accademia di Brera di Milano.

Nessuna novità sul percorso del Corteo: dopo l'uscita dalla ex-caserma Piave, via Corso Cavour il Corteo raggiungerà piazza della Repubblica, poi via Garibaldi, piazza Ranieri, via Loggia dei Mercanti, via della Commenda, via Filippeschi, di nuovo piazza della Repubblica, Corso Cavour, via Duomo, per arrivare in piazza Duomo dove le dame assisteranno a uno spettacolo di fuoco e giochi di luce della Compagnia “Lux Arcana” di Città di Castello.

Nato nel 1993, il Corteo delle Dame vuole ricreare il clima che si viveva per i festeggiamenti durante il periodo del Corpus Domini, quando Orvieto veniva invasa anche da rappresentanze delle nobili casate feudali di tutto il territorio.

E per non doversi preoccupare di cercare parcheggio in centro, stasera e domani sera, saranno potenziati i collegamenti serali del trasporto pubblico locale tra Orvieto scalo e il centro storico per favorire l’afflusso alle manifestazioni. In particolare stasera dalle 20:30 alle 01, un bus navetta collegherà il piazzale della stazione ferroviaria di Orvieto scalo con piazza Cahen con partenze previste ogni 20 minuti.