A Orvieto è sfida tra i quartieri. Ai piedi del Duomo la 55sima edizione della Staffetta

Sabato 18 giugno. E' questa la sera della grande sfida tra i quartieri di Orvieto. A partire dalle 21, ai piedi del Duomo, si rinnova infatti l'antica rivalità tra i rioni orvietani nella gara più attesa dell'anno, la Staffetta dei Quartieri edizione 2022.

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, torna l'evento sportivo più amato dagli orvietani. Organizzata dal comune di Orvieto – Ufficio Sport e dalla Libertas Atletica Orvieto la Staffetta dei Quartieri, giunta quest'anno alla sua 55sima edizione, vede protagonisti i quattro quartieri orvietani: Corsica (giallo-rosso), Olmo (bianco-verde), Santa Maria dello Stella (giallo-blu) e Serancia (bianco-rosso), che si danno battaglia in una staffetta di 10 frazionisti, tra cui una donna e un master over 40, lungo un percorso "rompi gambe e fiato" che va da piazza Duomo a Piazza Marconi, gira per via Cesare nebbia e poi al teatro Mancinelli, e sale su fino alla Torre del Moro e quindi piazza l'ultima impennata in via del Duomo fino all’arrivo ai piedi della Cattedrale dove viene passato il testimone tra i frazionisti, in tutto circa 900 metri lungo i quali è agguerrito il tifo cittadino.

E’ per la città di Orvieto la massima sfida tra i quartieri; uni contro gli altri, i migliori atleti di ogni singola contrada, iniziano mesi prima a prepararsi per la sfida delle sfide, provando e migliorando, migliorando e correndo. La Staffetta del “Corpus Domini dei Quartieri” è nata nel lontano 1958 con il nome di “Fiaccola della Verità”. A dare il via alla competizione fu un gruppo di sedicenni del Centro Turistico Giovanile, una associazione di ispirazione cattolica, che assecondati e guidati dal Vescovo di allora Mons. Francesco Pieri, crearono un evento che ripercorresse il tragitto compiuto dal Sacro Lino del Miracolo Eucaristico, da Bolsena ad Orvieto.

L'edizione 2019 andò al quartiere Corsica, così come quella precedente, due vittorie consecutive dei giallo-rossi che spezzarono l'egemonia bianco-verde dell'Olmo che durava da anni. Ad aprire la manifestazione, sarà come sempre la mini-staffetta dei bambini delle scuole primarie, a seguire la staffetta dei ragazzi delle medie e poi tutti in piazza a tifare i propri colori con la senior.

A capitanare le quattro squadre gli anterioni storici, Mauro Bellini e Armando Fratini per l'Olmo, Franco Picchialepri e Alessio Stocchetti per lo Stella, Luciano Fringuello per il Serancia e Fausto Agneni per il Corsica. All'interno della manifestazione, è come di consueto in programma l’arrivo della staffetta Praga-Bolsena-Orvieto ai cui tedofori è demandata l’accensione del tripode che segna l’avvio della Staffetta dei Quartieri.

Novità di questa edizione, la premiazione, a margine della Staffetta del 1° Torneo dei Quartieri di Padel che si è concluso nel pomeriggio.

L'Albo d'Oro della manifestazione vede in testa i giallo-blu del Santa Maria dello Stella con con 15 vittorie a pari merito con il Corsica, 10 sono le vittorie dell'Olmo (di cui sette consecutive) e 3 quelle del Serancia.