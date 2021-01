Orvieto, partita la "Fase 1" del Piano di Vaccinazione regionale

Al “Santa Maria della Stella” di Orvieto sono cominciate, lunedì 4 gennaio, alle 9 di mattina, le operazioni di somministrazione della prima dose del vaccino antiCovid-19 al personale sanitario (medici, infermieri e operatori sanitari) che hanno aderito alla campagna vaccinale. Si tratta dell'avvio, anche nel territorio orvietano, della "Fase 1" del “Piano di vaccinazione antiCovid-19” approvato dalla giunta regionale dell'Umbria, nel corso della seduta del 31 dicembre 2020, piano elaborato dallo specifico gruppo di lavoro, coordinato dal commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Antonio Onnis.

APPROFONDIMENTI CRONACA Niente intervento al cuore per il covidLa denuncia: "Una morte... L'APPELLO Terni, l'Ordine dei medici: «Più dottori in campo... LA STORIA Prima contro l'Aids e ora contro il coronavirus: le battaglie e...

Le Fasi della Vaccinazione

Nella "Fase 1" è prevista la vaccinazione degli operatori sanitari, del personale e degli ospiti di strutture per anziani, degli ultra 80enni che secondo le rilevazioni della Usl Umbria 2 per l'Orvietano sarebbero 4963. La "Fase 2" sarà dedicata alla vaccinazione dei soggetti ultra 60enni e ai soggetti di età inferiore con patologie severe (nell'Orvietano i primi sono 10789, i secondi 1264), gruppi socio demografici a rischio più elevato di malattia o morte, insegnanti e personale scolastico ad alta priorità. La "Fase 3" prevede la procedura vaccinale per il restante personale scolastico, per il personale dei servizi essenziali, per la popolazione carceraria, per la popolazione generale con patologie moderate di ogni età. Infine la "Fase 4" è riservata alla restante popolazione che non ha avuto accesso.

Operatività della Vaccinazione

Il vaccino Pfizer è stato consegnato direttamente ai 4 punti Hub individuati (Farmacia Azienda Ospedaliera di Perugia, Farmacia Ospedale di Città di Castello, Farmacia Ospedale di Foligno, Farmacia Azienda Ospedaliera di Terni ), ciascuno munito di ultracongelatori in grado di garantire una temperatura di – 75°C. La quota di vaccino necessaria a vaccinare il target individuato nella prima fase verrà fornita, in quantità utile alla somministrazione sia della prima che della seconda dose, con consegne ad intervalli settimanali.

Le operazioni a Orvieto

Al “Santa Maria della Stella” è presente un team vaccinale composto da 1 medico, 2 infermieri, 1 operatore sanitario e un impiegato amministrativo. Dopo una prima fase di acquisizione delle adesioni del personale sanitario, nella mattina di lunedì 4 gennaio sono cominciate le operazioni di vaccinazioni sotto la direzione della dottoressa Damiani responsabile del servizio vaccinale del Distretto Sanitario di Orvieto coordinato dalla dottoressa Urbani.

I vaccini sono arrivati da Terni in confezioni estratte dal freezer e scongelate (3 ore è il tempo medio di scongelamento all’interno di un frigo +2 +8°C), trasportati con appositi contenitori in grado di mantenere una temperatura compresa tra e +2 e +8 °C. Il vaccino dovrà essere utilizzato entro 5 giorni dalla data di scongelamento, avendo cura di conservarlo a temperature comprese tra i +2 e +8 °C. A Orvieto infatti è stata programmata, almeno per ora, una seduta continuata fino all'8 gennaio (si somministra anche il 6 gennaio). Si stima che una postazione potrà effettuare 12 vaccini l’ora, 72 al giorno e 360 in 5 giorni.

Le vaccinazioni, almeno per il momento, per questioni logistiche vengono eseguite nella sala conferenze del nosocomio orvietano. Il team vaccinale ha delineato una agenda che prevede 70 inviti al giorno che si ripeteranno tra 21 giorni per la seconda somministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA