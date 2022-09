Mercoledì 21 Settembre 2022, 08:39

Si chiamano Fanello Women, le loro maglie sono nero-arancio e sono prontissime a scendere in campo per difendere i loro colori. Fanello Women è la neonata squadra di calcio femminile che a Orvieto sta cercando di crescere e di ritagliarsi uno spazio tutto suo nel panorama sportivo locale. In città è la seconda realtà femminile di calcio a 11 che nasce e per Orvieto non può che essere un vanto laddove l'Umbria è ancora molto indietro in questo campo.

Le Fanelle rispondono agli ordini del tecnico Alessio Corinti, e fanno parte della società calcistica Fanello Calcio del presidente Silvio Corinti che già vanta una squadra maschile che milita nel campionato di 1a divisione. Loro, le Fanelle, giocheranno invece nel campionato di Eccellenza Umbria, e in attesa di conoscere la composizione del proprio girone, e il calendario delle gare, hanno iniziato ad allenarsi nell'impianto di Castiglione in Teverina, sono in 17, per ora ma contano di crescere in numero, e arrivano non solo da Orvieto, ma anche dalla stessa Castiglione, da Graffignano, da Viterbo e qualche trattativa è in corso anche per un paio di giocatrici di Acquapendente.

«La squadra è nata per dare la possibilità di giocare a calcio a ragazze e donne del territorio – spiega Corinti – in una regione come l'Umbria dove ancora c'è molto da fare a livello di calcio femminile. Abbiamo quindi pensato di creare una nuova realtà sportiva. Al momento abbiamo una rosa molto corta – dice il tecnico – che va dai 27 ai 43 anni ma contiamo sull'arrivo ben presto di altre ragazze, dai 15 anni in su, che abbiano voglia, anche se non hanno esperienza, di mettersi in gioco».

Ad oggi la squadra non ha una capitana: «La avremo presto – dice Corinti – e la sceglierà la squadra stessa». E per gli allenamenti occorre spostarsi a Castiglione in Teverina: «Si, per il momento il nostro quartier generale è a Castiglione, ci alleniamo il mercoledì e il venerdì, chiunque voglia venire a provare o solo a guardare i nostri allenamenti ci trova lì e saremmo davvero felicissimi se qualche ragazza poi decidesse di restare con noi, in ogni caso se qualcuno volesse informazioni può cercare me».

Il Fanello Women fa sul serio tanto che è già fissata la prima amichevole pre-campionato: «Sabato 8 ottobre giocheremo una amichevole contro la squadra di Formello, scenderemo in campo a Castiglione in Teverina, l'orario è in via di definizione. Sarà per noi un primo importantissimo test, la nostra prima vera partita – dice Corinti – ci stiamo preparando e l'entusiasmo è tanto.»

Da squadra neonata l'obiettivo stagionale non può che essere uno: «Vogliamo divertirci, crescere e farci conoscere – continua l'allenatore – il nostro obiettivo è creare un bel gruppo di calciatrici, in fondo questo è il nostro anno zero, saremo contenti comunque vada, ma certamente ci batteremo con tanta voglia di fare bene.» Pronto anche il logo della squadra, creato da Arianna Turchetti, pronte le maglie e pronte le divise. Palla al centro.