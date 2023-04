A Orvieto nasce Alleanza Civica Italia Centrale, il varo in un convegno a Palazzo Coelli

Sabato 22 aprile alle 9.30 a Orvieto presso la Sala "Gioacchino Messina" di Palazzo Coelli sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto si terrà l’incontro "Il Civismo cambia il Paese: cambiare il regionalismo, fare la legge per Roma capitale, sviluppare le terre di mezzo".



L’incontro è promosso da Alleanza Civica Italia Centrale una rete associazioni e liste civiche dell’Italia centrale (Umbria, Lazio, Toscana e Marche) che proprio durante il convegno si costituirà ufficialmente e che «intende mettere al centro della riflessione e del dibattito pubblico nazionale il ruolo del centro Italia - spiegano i promotori - dell’Italia di mezzo, nel riassetto istituzionale del Paese».



All’incontro saranno ospiti portando un loro contributo di riflessione e idee - fra gli altri - anche Letizia Moratti, Claudio Signorile, Giuseppe De Mita, Marco Bentivogli.



Il programma completo dell’iniziativa.



9:15 – Registrazione presenze



9:20 – Apertura dei lavori

Franco Raimondo Barbabella – Alleanza Civica Italia Centrale



Coordina - Giampaolo Sodano – Alleanza Civica Italia Centrale



Andrea Fora – Alleanza Civica Italia Centrale – Presentazione del convegnoLuca Diotallevi – Italia Centrale, cosa sei? Un’accozzaglia di particolarismi o una questione geopolitica?Ercole Incalza – Le grandi infrastrutture e le maglie di mobilità per un’Italia mediana che unisca il PaeseAlessandro Sterpa – La riforma istituzionale per una democrazia efficiente e partecipataMario Pacelli – La legge per Roma capitale, punto unificante di un Paese a maglia europeaFranco d’Alfonso – Verso la Federazione Nazionale del civismoIntervento di Letizia Moratti e Claudio Signorile

12:00 – Discussione e interventi programmati

Ennio La Malfa – EcoItalia Solidale

Giuseppe De Mita – Associazione Pop

Giancarlo Infante – Insieme

Marco Bentivogli – Base Italia



13:00 – Stesura e presentazione del documento finale

Marco Donati – Alleanza Civica Italia Centrale

15:00 – Sessione interna – Costituzione di Alleanza Civica Italia Centrale