A Orvieto la Solennità del Corpus Domini. Torna a sfilare per le vie della città il Corteo Storico

E' una Orvieto tirata a lucido quella che oggi, domenica 19 giugno, attende l'uscita del Corteo Storico e della processione religiosa nella solennità del Corpus Domini. Tutto è pronto in città per tornare a vivere la magia dell'incedere lento e maestoso del Corteo e dei suoi oltre 400 figuranti. Un momento che la città aspetta dal giugno del 2019, ultima edizione a uscire e sfilare prima del buio della pandemia.

La giornata a Orvieto si apre molto presto con l'accoglienza in Duomo, intorno alle 6, dei partecipanti alla Marcia della Fede da Bolsena a Orvieto. Alle 6 sarà emozione pura in Cattedrale per l’ostensione del Sacro Corporale e la celebrazione della messa presieduta dal vescovo, Gualtiero Sigismondi. Alle 9, sempre in Duomo, si svolgerà la solenne concelebrazione presieduta dal Cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo, a cui farà seguito, dalle 10:30, la solenne processione eucaristica per le vie della città, con benedizione finale in Piazza Duomo.

Contemporaneamente, intorno alle 9, dalla ex caserma Piave il Corteo Storico si incamminerà alla volta del Duomo per aprire poi, alle 10:30 la sfilata che come da tradizione lo vede far strada alla processione religiosa che porterà per le vie del centro storico il Sacro Lino del miracolo di Bolsena.

Imponenti le misure di sicurezza messe in campo dal comune, anche in considerazione del grande afflusso di turisti in città: dalle 9 alle 21.00 di oggi, in tutto il centro storico di Orvieto è vietato il sorvolo con droni o altri apparecchi radiocomandati, così come è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo. Per permettere a quante più persone possibile di godere della giornata e evitare l'afflusso di auto nel centro storico, nella giornata di oggi, inoltre, saranno aumentate le corse del trasporto pubblico locale.

Invariato il percorso del Corteo e della processione religiosa; qualche novità per il Corteo con il debutto di cinque nuovi costumi, un lavoro di alta sartoria che porta la firma del sarto Antonio Angiolillo: lo Scudiere Bisenzi, lo Scudiere Della Greca, lo Scudiere Montemarte, il Cavaliere Della Greca e il Capitano dei Balestrieri Avveduti.

Il Corteo Storico nacque nel 1951 da una idea di Lea Pacini che sollecitata dall'allora vescovo mons. Francesco Pieri che le chiese di «inventarsi qualcosa per rendere più attraente la processione». La signora Pacini così prese i contatti con la sede fiorentina del “Maggio Musicale Fiorentino” ed ebbe in prestito alcuni costumi per vestire un piccolo gruppo di figuranti. Nacque così quello che oggi, curato dalla associazione che porta il suo nome, è un gioiello di sartoria e di armi, spade, elmi, corazze e scudi la cui fattura si deve alla maestria dell'artigiano Marcello Conticelli. A entrambi, proprio in occasione di questa ripartenza, venerdì mattina il comune di Orvieto ha dedicato uno spazio cittadino, l'ex piazza di Fontana Secca alla signora Pacini, l'ex via Vivaria, sede della sua officina, a Marcello Conticelli.