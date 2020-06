A Orvieto la festa del Corpus Domini all'insegna del rispetto delle regole anti-Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La città di Orvieto si prepara a vivere la festa del Corpus Domini, domenica 14 giugno, nel rispetto delle regole anti Covid-19 con un cerimoniale necessariamente rivisto ma senza perdere di vista la tradizione.Anche se quest’anno le disposizioni nazionali per contrastare la diffusione del Covid-19, a Orvieto ci si prepara comunque a rinnovare la riflessione sul significato spirituale della festa del Corpus Domini, una festa profondamente radicata nella storia secolare della cittàCosì, rivisto inevitabilmente il cerimoniale della tradizionale processione della Reliquia per le vie del centro storico, preceduta ogni anno, dalla solenne sfilata del sontuoso Corteo Storico ideato dalla signora Lea Pacini, a partire da lunedì 8 giugno è iniziata in Duomo la settimana delle celebrazioni religiose indette dalla Diocesi di Orvieto-Todi con il Capitolo della Basilica Cattedrale e di concerto con l’Opera del Duomo di Orvieto ed il Comune, che, al termine della quale seguiranno la processione e la Benedizione Eucaristica sulla piazza.Secondo le Direttive anti Covid-19, in Duomo e sulla Piazza potranno essere presenti, durante la Celebrazione di domenica, che sarà trasmessa in diretta streaming, solo coloro che sono muniti di apposito permesso/invito, che potrà essere ritirato presso la propria Parrocchia. I fedeli dovranno rispettare le norme di distanziamento e seguire le indicazioni prescritte.Quest’anno, dunque, il Corteo Storico e Corteo delle Dame 2020 non sfileranno. Entrambi sono stati rinviati al prossimo anno. Tuttavia, l’associazione “Lea Pacini” invitata a partecipare alla solennità del Corpus Domini 2020, domenica mattina testimonierà la sua presenza. “La partecipazione – fa sapere l’associazione ‘Lea Pacini’ - avrà una valenza simbolica, come già preannunciato in occasione della precedente comunicazione di annullamento degli eventi 2020, ma sarà comunque testimonianza della tradizione comune e vedrà la partecipazione di una piccola rappresentanza del Corteo Storico e Corteo delle Dame che renderà omaggio al Santissimo Corporale durante la Processione e Benedizione Eucaristica che si svolgerà sulla piazza della Cattedrale”.Infine, nella settimana del Corpus Domini, l’Associazione "Lea Pacini" ha lanciato l’iniziativa “Corteo virtuale 2020”: dall’8 al 14 giugno, tutti sono invitati tutti ad “inondare i social” con i ricordi più cari legati al Corteo Storico. Utilizzando l’hashtagsi potranno postare foto, disegni, brevi video e ricordi legati alla festa più cara agli orvietani. Nei giorni seguenti il materiale verrà raccolto in vari collage poi pubblicati sui social. Insieme dando forma a un vero e proprio Corteo Storico digitale, perché il Corteo vive nei cuori di tutti.“Quest’anno dovremo vivere la Festa del Corpus Domini in una dimensione diversa che tuttavia non farà venire meno l’orgoglio identitario della nostra comunità – afferma la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani – e come già avvenuto due settimane fa per la Festa della Palombella nella domenica di Pentecoste, la tradizione andrà avanti grazie alla volontà e alla condivisione di tanti soggetti, dalle Istituzioni religiose e civili alle associazioni e ai loro volontari”.