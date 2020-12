A Orvieto il giuramento dei nuovi «baschi verdi» della Guardia di Finanza

C'è sempre tanta emozione, sia in loro, sia in chi li ammira indossare il basco verde al termine del corso di addestramento. Si è tenuta giovedì 10 dicembre, presso la Caserma "Monte Grappa" di Orvieto, sede della Scuola di Addestramento e di Specializzazione della Guardia di Finanza, nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid19, la cerimonia di conclusione del 41° Corso ordinario e del 7° Corso straordinario di specializzazione “Antiterrorismo e Pronto Impiego”, alla presenza dell’Ispettore per gli Istituti di Istruzione, Generale di Corpo d’Armata Carlo Ricozzi e del Comandante della Legione Allievi, Generale di Brigata Gianfranco Carozza.

La cerimonia è sempre di grande effetto ma l'emozione più intensa fa brillare gli occhi nel momento in cui l’Ispettore per gli Istituti di Istruzione e il Comandante della Legione Allievi consegnano ai primi classificati il basco verde, copricapo distintivo, che gli uomini e le donne del Corpo indosseranno poi tutti insieme. I neo militari specializzati in Anti Terrorismo e Pronto Impiego saranno chiamati a svolgere, in via prioritaria, i servizi di ordine pubblico, in occasione di eventi sportivi, manifestazioni, cortei, spettacoli, meeting e sbarchi di immigrati clandestini, i servizi di vigilanza fissa di infrastrutture, le misure di protezione ed i servizi antiterrorismo presso gli aeroporti.

In occasione di tali servizi dovranno dare dimostrazione di avere appreso le tecniche di polizia utili ad affrontare situazioni connotate da accentuati profili di rischio o che richiedono prontezza di intervento, dinamismo e versatilità di impiego.

