A Orvieto il Covid continua a colpire duro. La sindaca Tardani: «Non farsi prendere dalla paura»

Nuovo record di casi positivi per la città di Orvieto dove la tregua dei giorni scorsi è solo un ricordo e il Covid-19 continua a colpire duro. Nella giornata di oggi, giovedì 5 novembre, la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, ha emesso 26 ordinanze di isolamento domiciliare per altrettanti residenti nel comune e positivi al Covid-19.

Sono 231 i casi Covid totali che il comune di Orvieto si è trovato a dover gestire dall'inizio della pandemia, con purtroppo 9 decessi, mentre sono 142 i cittadini attualmente positivi. "I soggetti, in alcuni casi asintomatici e in altri con lievi sintomi - spiega la sindaca Tardani - sono seguiti dai servizi sanitari territoriali della Usl Umbria 2, dal medico curante e dalle Usca Unità Speciali di Continuità Assistenziale. È in corso dunque per tutti l’indagine epidemiologica per ricostruire la mappa dei contatti che saranno posti in isolamento fiduciario in attesa di tampone."

Attualmente sono 135 i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Orvieto positivi al Covid-19 per i quali è stato disposto l’isolamento contumaciale domiciliare, 7 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere Covid della regione, e di questi sette, 2 si trovano ancora assistite presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Terni.

“Il numero dei nuovi casi anche nella nostra città - afferma Tardani - segue l’andamento della diffusione del virus. La maggior parte di essi è riconducibile a catene di contagio avvenuto in ambito familiare.

L’appello che rinnovo a tutti è perciò quello di prestare la massima attenzione anche tra le mura domestiche evitando momenti conviviali che coinvolgano persone non conviventi, oltre ad osservare scrupolosamente le basilari regole, necessarie per limitare la diffusione del virus, ovvero: rivolgersi al medico di famiglia al presentarsi di sintomi, indossare sempre la mascherina, igienizzare frequentemente le mani e mantenere la distanza interpersonale. Questi sono gli unici strumenti che abbiamo per evitare il diffondersi dei contagi con i quali conviviamo ormai da tempo. In questa seconda ondata serve un ulteriore impegno collettivo, senza abbandonarsi alla paura e avendo fiducia in chi si trova a vari livelli a gestire l’emergenza”.

