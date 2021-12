A Orvieto c'è “Accendiamo il Natale - Shopping e Musica sotto le stelle”. Martedì 7 dicembre musica e shopping in notturna

Negozi aperti fino a mezzanotte, musica, shopping. Martedì 7 dicembre a Orvieto c'è “Accendiamo il Natale - Shopping e Musica sotto le stelle”, una serata dedicata allo shopping nelle vie del centro che per l'occasione saranno vestite a festa con luci, vetrine addobbate, musica live e negozi aperti in notturna dalle 21.30 e apertura in notturna del Mercatino di Natale.

Per l'accesso all'interno dei bar e ristoranti è necessario esibire il green pass, mentre per la consumazione al tavolo è necessario il green pass rafforzato secondo le disposizioni e con le modalità in vigore dal 6 dicembre.

L'iniziativa è a cura di alcune attività ricettive e commercianti del centro storico, con il sostegno dell'amministrazione comunale, Live Orvieto il portale turistico della città, il consorzio Orvieto Tourism Service.