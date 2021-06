A Orvieto ancora caos vaccini. Bardano chiude per lavori, vaccinazioni spostate. Si ma dove? Interviene la sindaca Tardani

A Orvieto i vaccinandi non trovano pace. Il centro vaccinale di Bardano da oggi, a quanto si apprende ma al momento non da fonti sanitarie-direzionali, da oggi sarà chiuso, nessuno sa per quanto tempo. Ora che funzionava a dovere. Motivo? A spiegarlo è la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, che questa mattina, sabato 19 giugno, ha diffuso una propria comunicazione.

«Ieri pomeriggio - dice Tardani - ho ricevuto dalla Usl Umbria 2 la comunicazione della necessità di trasferire temporaneamente il punto vaccinale dalla sede di Bardano per consentire alla Regione di effettuare una serie di lavori urgenti al SIM-Serd che si trova nella stessa struttura. Mi sono subito attivata per trovare una sede alternativa e questa mattina si stanno effettuando i sopralluoghi presso la palestra della scuola elementare di Sferracavallo, uno dei locali che come Comune possiamo mettere a disposizione in tempi strettissimi per consentire alla campagna vaccinale di non avere rallentamenti. Ho chiesto alla Usl una comunicazione puntale, tempestiva ed efficace per creare meno disagi possibile ai cittadini e di recuperare immediatamente gli appuntamenti che sono stati rimandati per via del trasloco.»

Ai vaccinandi prenotati per oggi però prima è arrivata una telefonata in cui li si programmava di nuovo in ospedale, poi un'altra che li si spostava alla palestra del liceo scientifico, a qualcuno non è arrivato nulla e stamani si è presentato a Bardano trovando il camion del trasloco. Un caos inspiegabile, una situazione di disinformazione che penalizza ancora una volta l'utenza orvietana.

L'unica a parlare, per il momento, è la sindaca: «Anche questa è una emergenza e mi sarei aspettata una maggiore flessibilità da parte di altre istituzioni ma risolveremo al meglio e in tempi rapidi la situazione perchè la campagna vaccinale è il tassello fondamentale per consentire la ripartenza e non possiamo nè possiamo permetterci rallentamenti. Ringrazio la direzione dell'istituto comprensivo Orvieto-Montecchio per la disponibilità dimostrata e chiedo ai cittadini residenti della zona di avere pazienza per questo temporaneo disagio che ci auguriamo di risolvere in tempi rapidi.»