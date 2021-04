A Orvieto in 14 rinunciano al "Vaccine-day". Solo 66 le persone vaccinate a Bardano

Così come annunciato dall’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto, grazie al grande impegno dei medici e degli operatori della sanità umbra, la giornata di domenica 25 aprile anche a Orvieto è stata dedicata alla vaccinazione degli over 80 anticipando gli appuntamenti dei mesi di maggio e giugno. I cittadini interessati nei giorni precedenti avevano ricevuto un sms con il quale si indicava la nuova data fissata con il "Vaccine-day" e il punto vaccinale in cui recarsi.

Al punto vaccinale di Fontanelle di Bardano, erano 78 gli ultraottantenni prenotati per anticipo appuntamento già in agenda. «Purtroppo - riferisce la dottoressa Teresa Manuela Urbani, direttrice del Distretto Sanitario orvietano della Usl Umbria 2 - abbiamo avuto 14 defezioni. A fronte poi di numerose chiamate sui prenotati tra maggio e giugno - spiega Urbani - abbiamo "recuperato" altre 2 persone, le uniche ad aver risposto positivamente. Alle 14 del 25 aprile erano state somministrate dunque 66 dosi del vaccino Moderna.»

In Umbria sono state 5.115 le dosi di vaccino somministrate nella giornata di domenica 25 aprile, ai cittadini ultraottantenni. «Entro le 17 di domenica - spiega l'assessore Coletto - sono stati vaccinati 4.183 cittadini di età compresa tra gli 80 e gli 89 anni e 932 over 90.»

