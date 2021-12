"A Natale regalati Orvieto". Aperta la pista di ghiaccio in piazzale Frustalupi

E' stata aperta al pubblico nel pomeriggio di lunedì 13 dicembre, la pista del ghiaccio in piazzale Mario Frustalupi (spazio superiore del parcheggio di via Roma), una delle novità presenti nel programma della quinta edizione di “A Natale regalati Orvieto”.

L’impianto, che resterà aperto fino al 9 gennaio, sarà raggiungibile anche con il servizio “Orvieto Christmas Tour”, il minibus elettrico che attraversa il centro storico ed effettuerà una fermata in piazzale Frustalupi.

L’apertura della pista di pattinaggio, inizialmente programmata per sabato 4 dicembre, è slittata a causa del maltempo che ha fatto rinviare le operazioni di montaggio e ghiacciamento. L’inaugurazione ufficiale e l’apertura dell’area food è in programma martedì 14 dicembre, alle ore 15.