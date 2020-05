A Narni torna il baratto amministrativo: sconto sulla Tari per chi sistema il verde pubblico

Prevede uno sconto sulla Tari il baratto amministrativo che il Comune di Narni ha lanciato anche quest’anno, attraverso un bando pubblico. L’iniziativa premia i cittadini che si impegnano nella gestione e manutenzione di spazi pubblici e aree verdi, mettondo in pratica attività tese al miglioramento della raccolta differenziata.

Marco Mercuri, assessore al patrimonio, spiega che «si cerca di far fare modestissimi lavori a coloro che ne hanno competenza. Un patto tra associazioni, singole persone e Pubblica Amministrazione, al fine di rendere più accogliente e vivibile ogni area urbana del patrimonio comunale. Basta dare l'impregnate ad una panchina o togliere l'erbaccia, per rendere ogni angolo più accogliente. Il compenso, calcolato in ore lavorative, verrà poi scontato nella tassa sui rifiuti». Il bando va incontro anche ad esigenze di carattere sociale, favorendo infatti chi ha un reddito Isee fino a 17.330 euro annui. «Il valore sociale di questa iniziativa è importante - dichiara il sindaco Francesco De Rebotti - perchè mette i cittadini meno agiati nelle condizioni di alleggerire le proprie spese e di ringraziare in un certo modo il Comune, prendendosi cura del territorio. Parla il linguaggio della comunità, in quanto aiuta chi è in difficoltà e riceve in cambio servizi». L’accordo con il Comune di Narni prevede la stipula di un patto di collaborazione a fronte delle domande che potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2020, depositandole al protocollo del Municipio oppure inviandole al protocollo@comune.narni.tr.it o ancora all’indirizzo di posta certificata comune.narni@postacert.umbria.it.

