A Narni, percorsi di donne a confronto

AMELIA Un viaggio introspettivo alla riscoperta dell’essere donna: questo il senso dell’iniziativa “Fatti bella per te. Da donna a donna: percorsi a confronto” organizzata dalla Commissione per le pari opportunità del Comune di Narni.Appuntamento sabato 23 marzo, alle 15 e 30, al Digipass di piazza dei Priori, con il focus su consapevolezza di sé, autostima, equilibrio corpo mente, alimentazione, prevenzione, benessere e tempo libero.In programma gli interventi di Silvia Tiberti, assessore per le pari opportunità del Comune di Narni, Maria Teresa Di Lernia consigliera di parità della Provincia di Terni, Gabriella Caponi dell’associazione Antigone, Laura Pierluca, biologa nutrizionista, Silvana Pacchiarotti, dell’associazione Punto Rosa Assisi, Simona Lojodice ginecologa e Laura Moscatelli del Centro donna Narni dell’Usl umbria2, Rosa Garofalo del Centro antiviolenza Narni, Laura Pelle dell’ associazione San Martino (progetto Free Life Terni).Saranno presentati e successivamente attivati corsi aperti a tutti di autobiografia, con Loredana Bobbi, e scrittura creativa con Anna Laura Bobbi e laboratori creativi.Modera l’incontro Mariacristina Angeli, presidente della commissione che opera per promuovere e divulgare tutto ciò che ruota intorno all’universo femminile e alle pari opportunità in generale.“Questo è solo un primo incontro con professionisti e volontari di tante associazioni - dice la Angeli - i temi trattati verranno infatti ripresi in incontri tematici di approfondimento”.