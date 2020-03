A Narni e Amelia arriva la donazione di mascherine chirurgiche: «Rafforziamo le misure di sicurezza»

Ultimo aggiornamento: 16:55

TERNI Il distretto di Narni - Amelia dell’Azienda Usl Umbria 2 ha potuto potenziare le scorte di dispositivi di protezione per gli operatori sanitari grazie ad una donazione dell’azienda Geotek Center Srl, fornitrice di sistemi di sicurezza. Si tratta principalmente di mascherine chirurgiche, donate a loro volta da un’azienda cinese con cui la Geotek è in rapporti di collaborazione; anche il dottor Diego Gentileschi, medico di continuità assistenziale, si impegnato per questo scopo. Le mascherine sono state consegnate al Centro di Salute di via Tuderte a Narni Scalo e alla sede del distretto in piazza Augusto Vera ad Amelia. Il commissario straordinario dell’Azienda Usl Umbria 2, Massimo De Fino, e ill direttore dell distretto socio-sanitario di Narni e Amelia, Giorgio Sensini, «rivolgono un sentito ringraziamento all’azienda ternana che, con questo gesto concreto di solidarietà, ha permesso di rafforzare le misure di sicurezza delle residenze protette in questa fase di criticità».