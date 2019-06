ISOLA MAGGIORE - Ultime ore per la quinta edizione del festival Festival Moon in june, che ha portato tre giorni di musica all'Isola Maggiore del Lago Trasimeno. Dopo il successo di ieri con il trio iraniano-fiorentino dei Bowland e l'apertura affidata a Maria Antonietta, staseta gran finale con Carmen Consoli (inizio alle 19.45). Tra le iniziative più apprezzate di questa edizione di Moon in june il debutto del Premio ‘Sergio Piazzoli’, un riconoscimento ai musicisti umbri che si sono contraddistinti nella loro carriera nonché un omaggio al promoter scomparso 5 anni fa.

Ad esibirsi, tra gli altri, anche L’Estate di San Martino a cui è stata consegnata una targa: . Al centro della serata, che si è svolta venerdì con inizio al tramonto, sono state varie esibizioni; oltre a L’Estate di San Martino, gruppo storico della musica progressive italiana, il pubblico ha potuto ascoltare il progetto omaggio alle musiche della pianista e compositrice americana Carla Bley, guidato dalla cantante Anna Lince, e l'esibizione Silvio D’Alessandro & friends. A completare il tutto anche interventi di Carolina Balucani (attrice) e Mirco Bonucci (chitarra). Ad arricchire questa edizione anche le installazioni del collettivo di artisti Becoming X i quali faranno dialogare arte visuale e sonorizzazione musicale. Da quest’anno, gli esercenti della piccola isola del Trasimeno, hanno proposto assaggi di prodotti locali all’interno delle via principale dell’Isola Maggiore.

festival Moon in June è organizzata dall’omonima Associazione Moon in June e con il patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Tuoro sul Trasimeno.

