A Montefalco c'è la Parata storica tradizionale degli Sbandieratori e dei Musici

MONTEFALCO - Il Gruppo Storico Città di Montefalco, in collaborazione con la Lega Italiana Sbandieratori organizza per domenica 6 maggio la Parata storica tradizionale degli Sbandieratori e dei Musici. La partenza della sfilata sarà alle ore 15:30 con inizio della gara spettacolo alle 16 in piazza del Comune a Montefalco. In caso di maltempo la gara si svolgerà al palazzetto dello sport di Trevi. La Parata storica tradizionale è l'evento della Lega Italiana Sbandieratori in cui ogni compagnia d'Italia rappresenta in piazza le proprie origini e le proprie tradizioni, con lo scopo di preservare le realtà socio-artistiche-culturali. L'evento è patrocinato dalla Lega Italiana Sbandieratori, e l'organizzazione quest'anno è stata assegnata alla Compagnia di Montefalco, iscritta alla lega dal 1997. Per le gare di Corteggio Storico e di Rievocando, a fianco della giuria popolare composta da Autorità Comunali della cittadina ospitante e da una rappresentanza dei gruppi iscritti, vi è una qualificata giuria di Qualità, composta da vere e proprie eccellenze del settore storico/artistico dell'Umbria e sono:esperto del settore sartoria: Stefania Menghini; esperto del settore musica storica: Ermanno Vignati; esperto del settore storico della bandiera: Andrea Sciabordi; esperto del settore coreografico: Loretta Bonamente. Cinque sono le Compagnie che quest'anno si contenderanno il titolo di Miglior Compagnia Storica d'Italia: Sbandieratori e musici Città di Amelia; Sbandieratori e Gruppo storico musicale Città di Viterbo; Gruppo storico sbandieratori e musici Città di Montefalco; Associazione culturale “Il Pilastro” Sbandieratori e musici Città di Viterbo; Sbandieratori e musici “La Pandolfaccia” di Fano. Gli atleti coinvolti nella manifestazione saranno circa 200.

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:16



