A Montecastrilli i sindaci scommettono sul turismo sostenibile: il primo evento a dicembre

A dicembre Montecastrilli ospiterà il primo Festival del turismo sostenibile, un evento che sarà una delle «future azioni concrete» della «Lettera di Intenti per lo Sviluppo Sostenibile», firmata dal sindaco Fabio Angelucci al centro fiere don Serafini nella 40a giornata mondiale del Turismo. Non solo Montecastrilli, però: hanno sottoscritto la lettera anche Luciano Conti, sindaco di Avigliano Umbro, Giovanni Montani, sindaco di Acquasparta, Luciano Clementella, sindaco di Sangemini e Adriano Ciani delegato dell’associazione Biosphera.La giornata della firma, avvenuta durante l’iniziativa «Il turismo sostenibile, Montecastrilli e le Terre Arnolfe», è stata importante anche per i ragazzi della scuola secondaria che hanno dato il loro contributo, come dichiara Claudia Sensini, assessore al turismo, all’istruzione e all’ambiente. Secondo l’assessore l’importanza della giornata è stata grande per la diffusione delle idee di coscienza e coerenza: «Coscienza come consapevolezza delle bellezze e delle tradizioni di cui siamo responsabili; la coerenza nelle azioni del cambiamento».