A Montecastrilli arriva 'Er Piotta': l'autore di 'Supercafone' ospite al Merli Summer Festival

Otto giorni di musica dal vivo, fresco, street food, bevute e buona compagnia. Venerdì 21 luglio comincia a Montecastilli il 'Merli Summer Festival'. L’appuntamento è dalle 19 ai giardini pubblici dei Merli, per l’iniziativa ideata dai giovani della Proloco del paese e patrocinata dal Comune di Montecastrilli.

Tanti i gruppi che suoneranno, live sul palco del Merli Summer Fest: a partire dai 'Mad Rollers' (venerdì 21 luglio), Beer Pong e Manu djset (26 luglio), ma arriva anche la trap con Crepa - Sama - Derma il 28 luglio. E poi due fine settimana all'insegna della tradizione: sabato 22 la cena lungo Viale Verdi e domenica 23 karaoke a tutto volume e giochi popolari. Spazio anche alle hit dei 2000, con il rapper italiano e produttore discografico, che più di tutti ha fatto ballare nella primavera/estate del 1999 con il suo celebre tormentone in dialetto romano da 'Supercafone', lanciato dall'indimenticabile video firmato Manetti Bros.

Sabato 29 luglio, ospite del Festival infatti Tommaso Zanello, meglio conosciuto come 'Er Piotta'. A chiudere, domenica 30 luglio Holi Fest e Dj Liukk.

Il presidente della Proloco, Diego Ceccarelli, dichiara: «Siamo molto affezionati ai Merli: sono il luogo dove siamo cresciuti e dove intere generazioni di montecastrillesi hanno passato i loro anni migliori. Riportare lì altri giovani e far scoprire a chi non lo conosce quell'angolo nascosto sotto al campanile, significa valorizzare uno spazio dimenticato da tempo, ma con un grande potenziale paesaggistico e di aggregazione sociale». Dopo un anno dall'insediamento della nuova Proloco di Montecastrilli, il Merli Summer Festival si propone come la novità dell'estate 2023 nel Comune di Agricollina.