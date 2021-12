A Marmore una cascata di doni a bambini e anziani

Una cascata di doni per tutti, bambini e anziani compresi, domenica 19 dicembre a Marmore. Alle ore 15 Babbo Natale, dopo aver fatto un giretto per il paese e salutato tutti, si fermerà nel cortile del Centro salute per lasciare a tutti i bambini e ai “giovani” ultraottantenni un regalo, un dolcetto e una carezza. «Non avendo un locale chiuso ho messo a disposizione la mia casa trasformandola, in questo periodo, in laboratorio di Babbo Natale - dice Manola Conti, presidente della Pro Loco. Stiamo raccogliendo regali destinati a tutti i bambini, anche ai meno fortunati, e a far questo ci aiutano gli abitanti di Marmore, Terni e Piediluco, gli amici dell’ambulatorio del giocattolo del centro sociale Polymer. Il nostro obiettivo è che nessun bambino e nessuna famiglia rimangano senza regali». Ad ogni residente over 80 domenica sarà donato un panettone, simbolo del Natale. Grazie all’ospitalità di alcune attività commerciali, la Pro Loco ha organizzato due pomeriggi dedicati alle donne per stare insieme e creare, grazie a Farida Conti, ideatrice dei laboratori, oggetti natalizi decorativi. Previsto anche il concorso, gratuito e aperto a tutti, dedicato al 'Miglior Pampepato'. Le iscrizioni si accettano entro il 20 dicembre. Mercoledì 28 dicembre la ricca 'Tombolata' il cui ricavato, come di consueto, sarà destinato all’organizzazione della settima edizione della Rievocazione storica della Passione di Gesù prevista per il venerdì santo 2022. Tutti gli eventi sono organizzati nel pieno rispetto delle normative anticovid. E' necessario prenotare la presenza: Manola 3332279812.