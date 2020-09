A Lugnano in Teverina apre l'edicola ma i giornali non arrivano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUGNANO IN TEVERINA - L'edicola è stata inaugurata di recente ma il distributore dei giornali pare creare ostacoli all'imprenditrice di Lugnano. Costretta ad andare a prendere quotidiani, settimanali e mensili in un altro paese.A sollevare la questione è, vice sindaco di Lugnano: "Una giovane imprenditrice lugnanese qualche giorno fa ha inaugurato la sua attività nel centro storico rilevando una cartolibreria e rivendita giornali ma sta incontrando difficoltà. Il distributore dei giornali le impone di recarsi in un altro paese a prendere icontrariamente a quanto avvenuto fino a qualche mese fa. Abbiamo creduto giusto come Comune condividere queste sue istanze facendoci portavoce pubblicamente per tutelare le piccole attività del nostro paese.Abbiamo poi rilevato che anche in altri piccoli borghi dell’Umbria si sta assistendo al medesimo problema. Proprio questa estate - prosegue Dimiziani - abbiamo toccato con mano una realtà forse inaspettata e cioè che nonostante ilabbia sconvolto il mondo editoriale, ancora c’è, specialmente tra i turisti e le fasce di età più alte, la voglia di sfogliare e leggersi ilnei bar o in luoghi tranquilli. Ci auguriamo che venga risolto questo problema in tempi brevi”.