A lezione da Steve Vai. Il grande chitarrista a Terni per appassionare le giovani promesse del concertismo

TERNI – Steve Vai al Gazzoli. Il grande chitarrista a Terni per una masterclass organizzata da Visioninmusica. Giovedì 18 maggio alle ore 20 studenti di musica e appassionati di chitarra potranno vivere un'esperienza unica, della durata di circa tre ore. In “Alein Guitar Secrets” Steve Vai discuterà di teoria musicale, tecnica chitarristica, business musicale e, soprattutto, metodi per scoprire e sbloccare la propria identità musicale personale. In questo corso l'artista condividerà il suo ricco expertise di musicista indipendente offrendo una visione estremamente stimolante, e a volte profondamente esoterica, per conseguire le migliori prestazioni e la giusta mentalità nel proprio mestiere. Steve Vai suonerà anche alcuni brani selezionati e sarà aperto ad una sessione di domande e risposte offrendo l'opportunità ad alcuni partecipanti di suonare o interagire personalmente con lui durante la lezione. Inoltre, ad un massimo di 100 partecipanti verrà offerta l'opzione Meet & Greet che consentirà, dopo la masterclass, di scattarsi una foto con Steve Vai e farsi fare un autografo. «Si tratta di una proposta molto ghiotta per i giovani e molto importante per Visioninmusica, che investe molto nella formazione» – dichiara la presidente Silvia Alunni. Considerato dalla critica il più grande chitarrista di tutti i tempi, nei suoi oltre quarant'anni di carriera Steve Vai ha venduto oltre 15 milioni di dischi, vinto tre Grammy Awards e registrato con leggende quali Frank Zappa, David Lee Roth, Whitesnake e moltissimi altri. «Steve Vai è alchimista musicale di altissimo livello e la sua masterclass costituisce un grande arricchimento per i giovani» - conclude Silvia Alunni.