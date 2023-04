A guardare Ternana-Pisa l'ex allenatore rossoverde Liverani

Terni - Non c'è il pubblico delle grandi occasioni per assistere alla sfida delicata quanto decisiva tra Ternana e Pisa. Un match che può valere la salvezza per le Ferie e l'eventuale possibilità di disputare i playoff per entrambe le compagini.

In tribuna uno spettatore di lusso, Fabio Liverani, ex allenatore della Ternana. Fu l'ultimo prima dell'avvento del presidente Stefano Bandecchi presente anche oggi pomeriggio a bordo campo.

Fabio Liverani in questa stagione aveva allenato il Cagliari in serie B prima di essere sostituito da Claudio Ranieri. A Terni ha lasciato un ottimo ricordo per la salvezza ottenuta nel giro e di ritorno dove costruì la giusta mentalità per raggiungere quello che sembrava un obiettivo impossibile. E non a caso una volta entrato nello stadio ha ricevuto saluti e strette di mano.