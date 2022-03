A.Ge. Terni per l’Ucraina: Una rete di volontari a disposizione dei cittadini in fuga dalla guerra

Terni- L’Associazione Genitori Terni, in rete con Anpas Umbria, Ambulaife, Acli Terni ed Ordine delle

professioni infermieristiche di Terni, offre servizi gratuiti di tipo sanitario, sociale e culturale ai

cittadini ucraini che, in fuga dalla guerra, hanno raggiunto la città.

In campo una rete di volontari a disposizione per accompagnare le persone a fare visite mediche o

medicazioni, a sottoporsi al tampone o a chiedere di essere sottoposti a vaccinazione, ad aiutarle

nelle pratiche burocratiche, nell’inserimento scolastico dei minori e a garantire il sostegno emotivo.

I volontari saranno affiancati da una mediatrice culturale che, come volontaria, potrà aiutare i

cittadini nella compilazione delle domande.

Gli incontri tra i volontari e i destinatari dei servizi potranno essere a domicilio oppure presso la

sede di Ambulaife, in via della Bardesca 4, e delle Acli, in piazza del Mercato.

Per usufruire gratuitamente dei servizi: 338 801 4801 e ageumbria@gmail.com