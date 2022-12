A Foligno torna il treno della solidarietà della Caritas con Babbo Natale che raccoglierà i doni per i bambini bisognosi

FOLIGNO - Da anni è un appuntamento fisso per grandi e piccini, che alla vigilia delle festività natalizie si riversano in gran numero alla stazione di Foligno per incontrare Babbo Natale e portare doni per i bambini bisognosi del territorio. Un appuntamento promosso dalla Caritas diocesana di Foligno insieme alla Diocesi e alla Fondazione Arca del Mediterraneo ETS epronto a ripetersi anche in questo 2022. Domenica 18 dicembre, infatti, alla stazione di Foligno tornerà a fermarsi il treno della solidarietà: un treno speciale a bordo del quale viaggerà anche Babbo Natale, pronto ad incontrare i bambini. L’appuntamento è alle 15 quando il convoglio, come da tradizione ormai, farà il suo ingresso in stazione lungo il binario uno. Lì, dove potranno attenderlo le famiglie. Poi, come di consueto, si terrà la consegna dei doni da parte dei bambini a Babbo Natale perché li porti ai loro coetanei meno fortunati. Chi vorrà, dunque, potrà contribuire a questa raccolta, donando giocattoli, materiale scolastico o prodotti per l’infanzia. Ad allietare l’’iniziativa il coro della Parrocchia di San Giovanni Profiamma. Patrocinato dal Comune di Foligno, l’evento è realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato attraverso il suo personale in servizio presso la Polfer di Foligno, la Fondazione Fs, l’Associazione DLF Foligno e l’Associazione Turno C.