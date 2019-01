A Foligno famiglia gabba i ladri: spaccano la cassaforte con un frullino in cerca del bottino. Ma era vuota e lasciata pure aperta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Sono entrati in una casa, hanno individuato la cassaforte, l’hanno spaccata con un frullino e quando si sono accorti che era vuota hanno messo tutto a soqquadro e poi sono fuggiti rubando una delle auto di famiglia, una Audi A3. Ma non sapevano che la cassaforte era vuoto perché quella famiglia che risiede in via Piave aveva subito un furto, con sparizione di un importante, soprattutto dal punto di vista affettivo, bottino e che lo stesso forziere era stato lasciato aperto proprio perché nulla dopo la razzia vi era stato risposto. E’ la cronaca dell’audace colpo, messo a segno nella serata di giovedì, tra le 18 e le 22, ai danni di un appartamento in zona via Piave. E’ stata la padrona di casa, al rientro, ad accorgersi che qualcosa non andava. “La porta era bloccata – dice la signora – dall’interno e quindi ho dovuto chiedere aiuto per poter entrare. Una volta in casa ho notato subito diverse cose fuori posto e man mano ho visto che tutto era stato messo a soqquadro. La cosa più assurda – prosegue – è stato vedere la cassaforte tagliata con un frullino. Dopo il furto che abbiamo subito l’hanno passato con modalità analoghe, nulla è più stato messo in quel forziere che, peraltro lasciato da quella volta aperto”. I ladri non si sono accorti che il forziere poteva essere aperto senza alcun sforzo, ed anzi hanno lavorato a lungo col frullino per aprirlo per poi scoprirlo vuoto. “Vicino la cassaforte c’è una presa di corrente, ma non hanno visto nemmeno quella e per attivare il frullino hanno preso una prolunga e una ciabattata multi spine, trovata in una delle stanze di casa, disattivando Internet e ogni altro device collegato. A quel punto hanno cercato soldi e preziosi ma, come detto, in casa dopo il furto dei mesi scorsi non teniamo nulla. Quindi hanno trovato, anche qui senza non poche difficoltà, le chiavi dell’Audi A3 di famiglia, che ha una quindicina di anni ma fa il suo dovere, e l’hanno rubata. Non ho potuto far altro che segnalare tutto – conclude la vittima del furto – alla polizia e poi ho sporto denuncia”.