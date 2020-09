A Foligno c'è lo “sbaracco interno”, Confesercenti: «Adesione massiccia, più di 80 negozi e 10 attività di ristorazione»

FOLIGNO - Numero zero, ma partenza col botto, per lo sbaracco interno voluto da Confesercenti per sabato e domenica. Adesione massiccia viste la risposta data da più di 80 negozi e da una decina di attività di ristorazione. I primi praticheranno “lo sconto sullo sconto” mentre gli altri proporranno, per la fascia diurna, aperitivo o pranzo a prezzi dedicati all’evento. Per scoprire chi ha aderito basta fare due passi in centro a Foligno e cercare i cartelli gialli che indicano lo “sbaracco interno”. Una occasione anche per vivere in centro di Foligno facendo due passi salutari e, ovviamente a distanza e nel rispetto dlele norme anti covid. Norme che sono ferree anche, ovviamente, per lo “sbaracco interno” che avviene, appunto, all'interno dlele attività. © RIPRODUZIONE RISERVATA