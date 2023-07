A Cesi e in via Prampolini bivacchi di spacciatori: i carabinieri recuperano 3 etti di hashish e denunciano tre persone

Terni -

A Cesi, nella zona adiacente la Strada di San Biagio, a seguito delle segnalazioni dei residenti i carabinieri del nucleo investigativo insieme al gruppo forestale di Terni e al nucleo cinofili di Firenze, hanno smantellato un un bivacco frequentato da spacciatori. Infatti nel bosco sono stati trovati due panetti di hashish del peso di 200 grammi circa e c’era anche un banchetto con tanto di bilancino per la pesatura dello stupefacente da confezionare in dosi. Sul posto non c’erano spacciatori perché, ritengono gli investigatori, probabilmente non vi alloggiano.

Dentro l’ex bocciodromo di via Prampolini a Terni, invece, sono stati trovati 5 marocchini, di cui 4 irregolari sul territorio nazionale, che avevano approntato giacigli di fortuna e vivevano in condizioni di degrado e sporcizia. I carabinieri vi hanno anche trovato un panetto di hashish del peso di 100 grammi per cui tre stranieri sono stati denunciati per detenzione ai fini dello spaccio in concorso. A carico di uno dei tre pendeva anche un rintraccio per l’esecuzione di una condanna a due anni per reati in materia di stupefacenti con pena sospesa che gli è stata notificata. I 4 stranieri, dopo le procedure di rito sono stati accompagnati in questura dove gli è stato notificato l’ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale entro 15 giorni.