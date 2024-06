A Castel Viscardo e San Venanzo sfuma il sogno della lista unica

Daniele Longaroni a Castel Viscardo e Marsilio Marinelli a San Venanzo provano a centrare il terzo mandato. I due sindaci si sono visti, però, sfumare il sogno di correre con una lista unica come nel caso del collega Luigi Maravalle che si appresta a indossare per la terza volta la fascia di sindaco di Ficulle “senza competitor” o di Paolo Garofani, pronto a subentrare ad Angelo Larocca alla guida di quello di Monteleone d’Orvieto con una corsa in solitaria. Per Longaroni la competizione elettorale si traduce in un duello con Bruno Cimicchi, mentre Marsilio Marinelli se la dovrà vedere contro Stefano Valentini e Simone Rellini.

A Castel Viscardo Daniele Longaroni, con il sostegno unanime del gruppo consiliare Cammino Comune, torna in campo con la volontà di «continuare su questa strada di crescita e sviluppo» come ha detto durante nel presentare la sua candidatura rimarcando che «Castel Viscardo oggi è un Comune con i conti in ordine» e che «durante questi anni, con l’aiuto della mia squadra, abbiamo lavorato instancabilmente per promuovere lo sviluppo economico locale, attrarre investimenti e creare opportunità occupazionali, peraltro in un periodo caratterizzato dalla tragica pandemia Covid-19». Bruno Cimicchi, che corre con la lista “Cambiare si può”, si propone come alternativo. “Quello che proponiamo - spiegano dalla lista - è un patto coi cittadini per rinsaldare quel rapporto di fiducia che dovrebbe essere posto alla base del galateo istituzionale.

Vogliamo proporre ai cittadini un paese in grado di esaltare il bello di cui dispone non solo in campagna elettorale, aperto al cambiamento, proteso verso il futuro e pronto a proporre un nuovo modo di vedere le istituzioni”.

A San Venanzo il centrosinistra ha scelto ancora una volta Marsilio Marinelli, “nella prospettiva – è stato spiegato - di una positiva continuità amministrativa, quale base solida per un rinnovato protagonismo comunale”. La lista a suo sostegno è “San Venanzo bene comune” impegnata in questi giorni in una serie di incontri per presentare programma e candidati. Due gli avversari di Marinelli. Stefano Valentini si presenta con “San Venanzo viva”, lista che è già presente nell’attuale consiglio comunale da 10 anni con il consigliere Riccardo Nucci. Valentini è un ex luogotenente dell’Esercito in pensione, attualmente è il responsabile organizzativo della società di calcio Nestor. La settimana scorsa ha tenuto insieme alla lista il primo incontro pubblico. Il terzo candidato è Simone Rellini di Alternativa popolare, 34 anni, perito agrario e libero professionista. «È la prima volta, che mi risulti – ha dichiarato Rellini - che c’è una terza lista a San Venanzo alle elezioni comunali. La nostra lista è formata prevalentemente da candidati giovani e interessati a gettare solide basi per un progetto di sviluppo futuro e lungimirante per San Venanzo».