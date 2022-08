A Carsulae va in scena la vita di San Francesco: in programma "Il Mecante di Stoffe" di Matteo Corrado

SAN GEMINI San Francesco arriva a Carsulae con lo spettacolo «Il Mercante di Stoffe», appositamente riveduto e riadattato di Matteo Corrado, artista a 360 gradi: dopo gli appuntamenti di Avigliano Umbro, Cesi, Marmore e Pescopagano, in Basilicata, la nuova versione approda all’anfiteatro romano il 3 settembre. Lo spettacolo è stato completamente pensato e realizzato dall’autore, che ha curato testo, musiche e coreografie; generato dal periodo del lockdown, si presenta come l’accompagnamento «Della figura storica del Santo di Assisi in un illusionistico cammino a ritroso, in cui la luminosità del creato abbraccia passato e presente in un’unica dimensione esperienziale».

La storia si focalizza sulla parte della vita di Francesco che passò presso la bottega del padre, un mercante di stoffe appunto. Attraverso l’espediente dei tessuti, delle stoffe e dei colori si racconta la vita del santo e soprattutto dell’uomo: «Ho avuto ispirazione pensando a San Francesco d’Assisi perché ha saputo ripartire dal nulla e diventare ricco con la bontà verso gli altri» spiega Matteo Corrado; «L’obiettivo è quello di rilanciare in chiave moderna il messaggio, quanto mai attuale oggi, di pace e armonia, che Francesco predicava, rivolgendosi anche a un pubblico giovane» conclude l’artista.