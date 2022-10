Mercoledì 26 Ottobre 2022, 07:34

Una intera frazione del comune di Orvieto potrebbe a giorni restare senza gas in casa. A Benano, piccolo borgo frazione di Orvieto, in questi giorni è massima la preoccupazione dei circa 20 residenti, tra cui anche persone molto anziane, in merito alla possibilità che, a giorni, possa interrompersi l'erogazione del gas gpl.

La frazione, che conta anche molte case di proprietà ma non residenti, dispone di un unico serbatoio con conduttura che arriva in ogni casa e proprio contatore, ma la ditta che fin qui si è sempre occupata del servizio ha annunciato ormai da tempo di star per cessare l'attività.

Nel borgo non è mai arrivata, inoltre, la conduttura del metano che si ferma poco fuori, sulla strada principale che conduce all'Alfina.

Ai residenti quindi fu data una scadenza oltre la quale non sarebbe più stato possibile per l'attuale gestore provvedere al servizio. Tutto questo succedeva in estate, quando anche grazie all'intervento del comune di Orvieto – nella frazione il comune dispone di un immobile, una ex scuola oggi sala pubblica – si è riusciti però a far allungare i tempi. Tempi che però ora stanno per scadere perché il gestore avrebbe fissato nel 31 ottobre l'ultima data di chiusura dei rubinetti. Il comune però,a quanto si apprende, sarebbe di nuovo intervenuto e avrebbe cercato una soluzione con l'avvio di un interessamento da parte di un altro gestore.

«Il nuovo gestore – afferma una residente – potrebbe prendere in carico tutta la struttura ma richiede prima di poter effettuare un sopralluogo per verificare che tutto sia in regola e a norma, del resto la conduttura è molto vecchia». Il sopralluogo in questione non sarebbe ancora avvenuto e, a quanto si apprende, da questo dipenderanno le decisioni possibili. Se il possibile nuovo gestore accetterà di prendere in carico tutta la struttura per tutti sarà risolto il problema, ma se non lo farà allora ogni famiglia, comune compreso per la ex-scuola, dovrà probabilmente dotarsi di un proprio impianto per poi acquistare il gas dove vuole.

Nel frattempo la preoccupazione dei residenti resta anche perché il disagio provocato dalla situazione pare aver scoraggiato i tanti “abitanti della domenica” interrompendo anche un indotto che portava guadagni a tutta la comunità di Benano.