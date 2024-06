A Baschi e Porano Bernardini e Conticelli inseguono il secondo mandato

Damiano Bernardini e Marco Conticelli, sindaci di Baschi e Porano, rincorrono il secondo mandato con scenari completamente diversi rispetto a cinque anni fa: nel 2019 Bernardini ha corso da solo mentre Conticelli se l’è vista con due sfidanti. Oggi, invece, c’è un avversario per parte: rispettivamente Giancarlo Racanicchi e Carmela Pamela Palmieri. Due liste su Baschi rappresentano una vera novità per questa tornata elettorale. Dal canto suo il sindaco uscente, 37 anni, si rimette in gioco «ripartendo - come ha spiegato lui stesso - dalla proficua collaborazione con il vicesindaco Fabio Carloni, che rappresenta un punto di riferimento per la nostra amministrazione, e dal supporto di tutti gli altri amministratori che hanno condiviso con noi questa esperienza». Annunciando la sua ricandidatura, Damiano Bernardini, che si presenta con la lista “Insieme Domani”, ha ripercorso le sfide e le difficoltà di questo mandato. «In questi anni – ha detto abbiamo affrontato sfide inedite e abbiamo compiuto progressi importanti: dalla crisi legata alla pandemia, fino all’occasione del Pnrr, passando per una miriade di attività quotidiane». Ma ha anche riconosciuto che «ci sono stati dei momenti in cui i cittadini avrebbero preferito decisioni diverse. Voglio riconoscere apertamente questi momenti, trasformandoli in occasione di dialogo». A Bernardini si contrappone Giancarlo Racanicchi con la lista “Futuro Comune: territorio e generazioni unite”. «Sono ormai dieci anni – ha spiegato Racanicchi - che il territorio di Baschi non è stato in grado di produrre una seconda lista per le elezioni comunali.

Questo fatto, ritengo, mina alla base il concetto di democrazia rappresentativa compiuta dal momento che svuota di contenuto il diritto al voto eliminandone la possibilità di scelta. Per queste motivazioni ho ritenuto doveroso consegnare agli elettori una seconda lista che rappresenti un’alternativa e non una ferrea opposizione».

La lista “Porano Conta!”, invece, conferma la fiducia all’attuale sindaco Marco Conticelli. Come nel 2019, è sostenuta dalle forze politiche di centrodestra. «Siamo pronti con la stessa determinazione ed entusiasmo a continuare il nostro impegno per portare a compimento i numerosi progetti avviati – ha detto Continelli - al fine di dare alla nostra comunità servizi sempre più efficienti ed utili in linea con la nostra idea di buona amministrazione e per restituire ai cittadini anche quei servizi che, certamente non per responsabilità del Comune, sono venuti meno». In questa competizione se la vede con Carmela Pamela Palmieri, avvocato e già in passato consigliera d’opposizione. E’ appoggiata dalla lista Uniti per Porano, “un soggetto assolutamente nuovo – come hanno spiegato - un laboratorio politico aperto a tutti coloro che intendono elaborare una proposta concreta per la rinascita del paese”.