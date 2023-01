A due anni dalla scomparsa Terni omaggia Marco Collazzoni con una mostra

Terni -

Aveva appena 50 anni quando ha perso la sua battaglia contro un male terribile che ha combattuto fino all’ultimo. Marco Collazzoni era un musicista conosciutissimo, sassofonista di rilievo ed apprezzato jazzista che nella sua carriera ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti europei e mondiali incidendo 21 album. Ma anche la pittura era una sua grande passione.

A due anni dalla scomparsa di Marco Collazzoni Terni lo ricorda con una mostra curata da Franco Profili intitolata “The Beat of the Cool”.

Nella biblioteca comunale è stata allestita una selezione di opere su carta in cui l'artista fissò i ritratti "in movimento" di alcuni dei musicisti con cui ha condiviso l'intensa esperienza della Terni Jazz Orchestra.

“Sono dei ritratti velocissimi, spiega Franco Profili, come faceva lui spesso in piedi, lavori ad inchiostro su carta non preziosissimi per i materiali usati, ma di una potenza inaudita perché raccontano quello che Marco era, come ha vissuto una vita ad una velocità folle, quasi sapendo che le cose vanno affrontate con decisione, fatte al momento e senza ritardare nulla perché ogni giorno è prezioso. È chiaro che un personaggio come lui merita dal territorio qualcosa di più strutturato e forte, però siamo qui e questo è secondo me un regalo che continua a farci Marco che ha sempre lavorato mettendo assieme le persone con una capacità che non conosco in altri”.

L’esposizione, inaugurata con un intervento sonoro della Terni Jazz Orchestra, sarà visitabile fino al 15 gennaio dal lunedì al giovedi dalle ore 16 alle 19.30; dal venerdì alla domenica dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30.