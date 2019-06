A 83 anni s'è spento padre Domenico Alfonsi (Ordine Frati Minori Conventuali) grande studioso e divulgatore della figura di Santa Angela da Foligno

Ultimo aggiornamento: 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - «Comunichiamo che oggi, 29 Giugno 2019, alle ore 11,00 presso l’Ospedale San Giovanni Battista di Rieti, si è spento dopo un periodo di malattia il nostro caro padre Domenico Alfonsi, di anni 83. Nato a Radicaro di Fiamignano (RI) il 04 Novembre 1936 padre Domenico era di Famiglia presso il Convento San Francesco di Foligno. o affidiamo alle braccia misericordiose del Padre celeste e all’Intercessione di Santa Angela da Foligno, per la quale si è speso con passione e amore, divulgandone la spiritualità e appassionando numerosi fedeli a conoscerne la figura». E' la comunicazione ufficiale della scomparsa, avvenuta sabato, di padre Domenico Alfonsi che è stata divulgata attraverso i portali web santaangeladafoligno.com e provinciaitalianasanfrancesco.it «Padre Alfonsi - conme ricordano le pagine de La Voce -, francescano Conventuale, nel 1949 entrò nel Sacro Convento di Assisi. Compie gli studi teologici alla Gregoriana e alla facoltà teologica S. Bonaventura di Roma. Ordinato sacerdote nel 1963, nel 1969 consegue la laurea in Lettere e filosofia all’Università di Perugia e comincia a insegnare. Due grandi eventi segnano la sua vita: una grave malattia che lo porterà alla dialisi e al trapianto di rene nel 1984, e l’incontro con la figura della beata Angela. Ristabilitosi, dal 1985 inizia a lavorare nel convento francescano di Foligno, dove era stato mandato nel 1982, occupandosi prevalentemente della spiritualità della beata Angela, su cui ha scritto varie opere, divenendo delegato provinciale dell’Opera ‘Beata Angela’ e direttore del ricostituito Cenacolo (1989). Componente dal 1995 del Comitato di coordinamento per il progetto culturale “La città di Foligno e la beata Angela da Foligno” è stato membro del Comitato nazionale per le celebrazioni del VII centenario della Beata. La sua attività ha prodotto un grande risveglio attorno a questa figura sia a livello spirituale che sociale e turistico». Padre Alfonsi è stato un uomo e un religioso di grande umanità, sempre disponibile al confronto, portato avanti con grande capacità di ascolto e di condivisione.