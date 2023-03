8 marzo nell'Orvietano. Le iniziative in programma nella Giornata internazionale della Donna

In occasione della Giornata internazionale dei Diritti della Donna, l'associazione Anteas di Orvieto organizza mercoledì 8 marzo alle 20 a "Lo Scalo - Community Hub" di Orvieto Scalo, la "Cena delle Donne", un momento conviviale inserito nell'ambito del progetto co-finanziato grazie al 5xMille. Sempre a “Lo Scalo” ma giovedì 9 marzo, in collaborazione con l'Istituto Universitario Progetto Uomo sarà presentato il volume "Donne impreviste", storie dietro le quinte, a cura di Lucia Caponera, Angela Infante e Alessandra Rossi. Introduce il professor Massimiliano Nisati, modera la Elisabetta Ruina.

Sarà dedicata alle donne iraniane la giornata dell'8 marzo a San Venanzo. In programma una serata dedicata al loro coraggio e alla loro lotta con la proiezione del docufilm “Be my voice” della regista Nahid Persson in programma alle 21 alla sala congressi “La Serra”. L’iniziativa è promossa da comune Arci, comitato territoriale di Perugia, Sequenze Frequenze e Società delle Estranee. La proiezione sarà introdotta da Barbara Pilati di Arci Perugia. «Il docufilm - spiegano i promotori - è un urlo di speranza che dallo schermo di un telefonino molte donne iraniane rivolgono alla protagonista del film, l’attivista e giornalista Masih Alinejad».

Il comune di Castel Viscardo e la Biblioteca “Leopoldo Sandri” tornano ad ospitare ”L'Albero di Antonia” con la presentazione di “Storie di Genere”, libro a cura del Centro Antiviolenza di Orvieto. L'appuntamento è per sabato 11 marzo alle 17. Alla lettura di brani, a cura delle lettrici Elena Basili e Alessia Cardinali, si alternerà l’accompagnamento di chitarra di Andrea Massino. “Storie di genere” è il secondo volume scritto da L’Albero di Antonia edito dal Cesvol-Centro servizi volontariato, presentato a Umbria Libri a Terni il 29 ottobre 2022.

«Il cuore pulsante del libro - spiegano dal Centro - sono le cinque storie di violenze di genere scaturite dalla voce diretta delle sopravvissute che difficilmente riescono ad avere ascolto pubblico, prigioniere di relazioni familiari di potere imposte da uomini spesso incapaci di instaurare relazioni affettive e paritarie». Le tematiche del libro sono state approfondite ed ampliate dai contributi di esperte, professioniste ed associazioni: Elena Liotta psicoterapeuta, formatrice e supervisora, Elena Borsetti, educatrice e counselor di gruppi di Auto Mutuo Aiuto (Ama), Paola Polimeni, insegnante e operatrice Ada, Il Filo di Eloisa associazione culturale Eloisa Manciati. Le immagini sono tratte dagli elaborati pittorici delle donne che hanno partecipato ai laboratori espressivi dell’AdA, tenuti dall’arte terapeuta Daniela Haase. «Questo – spiega Elena Basili del comune di Castel Viscardo - sarà non solo il modo per ricordare la Giornata Internazionale della donna, ma anche quella di proseguire il percorso iniziato lo scorso 25 novembre per una coscienza permanente».