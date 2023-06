60 anni di Città della Domenica: da Pompieropoli alle Fiabe nel bosco, grande festa per tutto il weekend

PERUGIA - Le Majorettes e accompagnate dalla Banda musicale, l’adrenalinico spettacolo “Assalto al treno”, il percorso per diventare un indiano Apache e tanti spettacoli con i burattini: queste e tante altre proposte si accenderanno tra domani e domenica all'interno del programma di iniziative che celebrano i 60 anni dall’apertura della Città della Domenica, il primo parco per famiglie d’Italia. Una serie di eventi speciali che in questo weekend saranno al centro di una vera e propria festa dedicata ai bambini, dove non mancheranno laboratori di creatività, aperitivi con musica dal vivo e un'importante mostra di modellismo storico, civile, ferroviario e militare. Una festa che proseguirà per tutta la stagione ma che in questo fine settimana offrirà un assaggio del rinnovato spirito di questo amato Parco divertimenti, ora reso più moderno dai lavori di restauro che hanno coinvolto ingresso e cancelli oltre all’insegna e a tutti i cartelli.

Tre giornate dense di iniziative che seguiranno il tema “Libera la fantasia”, un chiaro invito a partecipare alle attività proposte per stimolare la creatività dei più piccoli e farli immergere in un’atmosfera fiabesca, tra personaggi e racconti fantastici. Ai consueti spettacoli come “Questo libro fa di tutto”, “Medicina magica con Montagna Tempestosa” e “La Falconeria” si aggiungono “L’arte della natura”, “Le Fiabe della Liberbici” e due spettacoli di burattini, “Cappuccetto e i due lupi” e “Le avventure di Bertoldo”.

Previsto anche un laboratorio dislocato nell’area fiabe, dove sono state realizzate nuove installazioni permanenti in legno con Cappuccetto Rosso e la Dama del bosco. Qui i bambini possono sedersi e ascoltare i racconti o scrivere storie loro stessi, reinterpretando le fiabe classiche con l’aiuto di Cappuccetto rosso “in persona”.

Venerdì e domenica, sempre alle 19.30, è inoltre prevista l’esibizione della soprano Sarah Piccioni, mentre domenica è in programma una nuova edizione di “Pompieropoli: un giorno da pompiere”. La grande festa organizzata dal comando provinciale dei Vigili del fuoco di Perugia insieme all’Associazione nazionale Vigili del fuoco prevede un percorso a tema per portare i bambini a conquistare la qualifica di “piccolo Pompiere”.

Ovviamente non mancheranno tutte le attrazioni più amate del Parco, a partire dai castelli incantati, dal trenino del far west e dai tantissimi animali, compreso l’asinello Burro nonché i rettili e anfibi custoditi nello storico Rettilario, passando per le decine di specie rare che hanno trovato protezione all’interno della Città della Domenica grazie al progetto per la salvaguardia delle razze italiche in via di estinzione in convenzione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Perugia. Il programma completo delle attività previste nei giorni 2-3-4 giugno è disponibile sul sito web cittadelladomenica.it, dove si trovano anche tutte le informazioni su orari e biglietti d’ingresso.