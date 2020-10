TERNI Un doppio appuntamento alla scoperta del territorio a cura di 165m Marmore Falls. Il 17 e 18 ottobre vengono proposti due percorsi all’aria aperta: il primo vuole tornare a far parlare del progetto legato ai Plenaristi nella Valle incantata, Il secondo vuole puntare alla riscoperta del borgo di Casteldilago, con l’apertura di spazi generalmente chiusi al pubblico. Dopo la creazione di un percorso con le riproduzioni delle più belle opere d’arte che hanno immortalato le bellezze paesaggistiche della Valnerina ternana, passando per Narni e Piediluco, si vuole tornare a porre al centro dell’attenzione un vero proprio museo a cielo aperto, soprattutto in un periodo in cui è possibile continuare a parlare di valorizzazione e turismo puntando all’outdoor, per garantire esperienze suggestive in sicurezza. «L’itinerario, che si snoda lungo un percorso di circa 20 chilometri, ripercorre le strade che gli stessi artisti seguivano per raggiungere il loro ideale punto di osservazione e in qualche caso il visitatore, confrontando dipinto e realtà, può scoprire che il panorama è ancora oggi uguale a quello di centinaia di anni fa» - spiegano gli organizzatori. L’appuntamento è alle ore 9 presso il parcheggio del Suffragio di Narni: si arriverà alla Terrazza dei Plenaristi e ci si sposterà successivamente al Ponte di Augusto prima, alla Cascata delle Marmore poi, sui passi dei grandi pittori che tra ‘600 e ‘700 hanno fatto propria l’arte “all’aria aperta”, che hanno dipinto bellezze che sono ancora sotto i nostri occhi. Dopo il pranzo al sacco alla Cascata (compreso nella quota di partecipazione), ci si sposterà a Papigno e poi a Piediluco. Per garantire la massima sicurezza, si è scelto di effettuare gli spostamenti tra i vari luoghi in forma autonoma. L’uscita, curata dagli operatori di 165m e da una guida turistica e grazie all’insostituibile supporto del creatore del progetto, Franco Passalacqua, terminerà intorno alle 18. Domenica 18 sarà invece inaugurato un calendario di appuntamenti dedicati ai castelli della Valnerina, con un’escursione a Casteldilago. L’appuntamento è alle 9 presso il parcheggio della Cascata delle Marmore-Belvedere inferiore. Da lì ci si sposterà a piedi per una semplice passeggiata lungo la Greenway del Nera per raggiungere Casteldilago: la visita al borgo si concentrerà in particolar modo sulle chiese di San Nicola e San Valentino, generalmente chiuse al pubblico. La mattinata si concluderà con la visita al particolare Museo della Ceramica e con un aperitivo presso l’Osteria dello Sportello, compreso nella quota di partecipazione. Per le prenotazioni è possibile contattare, anche whatsapp, il numero 345 6983825

© RIPRODUZIONE RISERVATA