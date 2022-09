FOLIGNO - Il 10eLotto premia l'Umbria: come riporta Agipronews, tra le vincite più alte del concorso del 3 settembre si piazza un 8 Oro da 30mila euro indovinato a Foligno. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,4 miliardi dall'inizio dell'anno.