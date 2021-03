Verdi: Sala, 'mio ambientalismo non è vezzo, trend creerà lavoro' (2)

(Adnkronos) - "Il mio è stato un atto di onestà", ha aggiunto il sindaco di Milano parlando dell'adesione ai Verdi europei. "Serve una forza Verde in Italia. I Verdi europei esprimono un pensiero largo, a volte sono più dialoganti con le imprese di altre forze".

Dopodiché, "se qualcuno mi vuole buttare addosso la croce di un certo tipo di ambientalismo sterile e solo di opposizione lo farà ma la mia storia personale fa capire che io intendo la mia anima ecologista come occasione per creare nuovi lavori sostenibili, ho sei mesi per spiegarlo".

