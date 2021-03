Venezia: Mattarella, 'ponte tra Oriente e Occidente, appartiene al mondo intero' (2)

(Adnkronos) - "Venezia, per l Italia e per il mondo, è da sempre una città emblematica -afferma ancora Mattarella- che ha incessantemente evocato fascino, bellezza, arte, intraprendenza, libertà e buon governo. Una città 'la più bella del mondo', come la definiva lo storico Martin da Canal già nel XIII secolo senza mura e senza esercito, capace di estendere la sua influenza molto al di là del suo limitato territorio".

"Un successo globale, attestato non soltanto dai veneziani celebri nel mondo: Marco Polo, Vivaldi, Tintoretto, Tiepolo, Bellini, Goldoni. Ma anche dall attrazione e dal fascino che la città lagunare ha esercitato nei confronti dei più importanti uomini di cultura di ogni tempo: da Shakespeare a Goethe, da Byron a Stendhal, da Wagner a Thomas Mann, per citarne soltanto alcuni".

