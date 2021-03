Vela: Pelaschier, 'grande equilibrio tra New Zealand e Luna Rossa, partenza decisive'

Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - "Queste prime due regate ci hanno detto che tra le due barche regna un grandissimo equilibrio e che le partenze saranno decisive perché chi parte davanti, se non commette errori, arriva davanti". Mauro Pelaschier si esprime così sulle prime regate dell'America's Cup, chiuse con una vittoria a testa tra Luna Rossa e New Zealand.

"Luna Rossa -prosegue il timoniere di Azzurra all'Adnkronos- ha dimostrato di essere più allenata al match race perché ha regatato di più rispetto ai defender e di avere una migliore manovrabilità in partenza, i kiwi hanno dalla loro una migliore velocità di punta in poppa. Gli equipaggi sono il meglio del meglio che ci sia. Se le condizioni resteranno quelle di oggi con vento abbastanza leggero sui 15 nodi penso che l'equilibrio rimarrà fino alla fine e c'è da essere molto ottimisti per i nostri".

