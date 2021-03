Vela: Malagò, 'Luna Rossa ci ha fatto sognare, grazie lo stesso a un team fantastico'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Ci avete fatto sognare scrivendo una pagina di storia che ha regalato emozioni all'Italia intera, orgogliosa di una Luna Rossa che volava sull'acqua e nei nostri cuori". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò su twitter dopo il successo di Team New Zealand per 7-3 su Luna Rossa in America's Cup. "Grazie lo stesso a un team fantastico, di campioni e uomini veri. Il futuro é vostro!", ha aggiunto Malagò.

© RIPRODUZIONE RISERVATA