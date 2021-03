Usa: Biden, 'dobbiamo agire ora, Congresso approvi legge contro fucili d'assalto'

Washington, 23 mar.(Adnkronos) - "Dobbiamo agire ora" per evitare in futuro altre stragi come quelle, solo le più recenti, di Atlanta e Boulder, "non è e non deve essere una questione di parte, è una questione americana", ha affermato il Presidente, Joe Biden, sollecitando il Congresso a rinnovare velocemente il bando ai fucili d'assalto. Biden si è detto "devastato" dall'uccisione di dieci persone in un negozio di Boulder, in Colorado, ieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA