Unità d'Italia, su History Channel webinar e una settimana dedicata ai 160 della nostra nazione

(Adnkronos) - Il 17 marzo del 1861, a Torino, veniva proclamato il Regno d Italia. Oggi, 160 anni dopo, l'evento viene sottolineato anche nella programmazione di History Channel, che in collaborazione con l Università Roma Tre ha organizzato un incontro sul tema 'Unità d Italia: una storia per i giovani?' con alcuni studenti del corso di laurea in Storia e società e del master in Comunicazione storica, con la partecipazione di Paolo Mattera, docente di Storia contemporanea presso il dipartimento di studi umanistici dell ateneo romano; incontro che verrà trasmesso sulle piattaforme social del canale.

Inoltre, il canale History+1 si trasformerà nel canale temporaneo 'L Italia di History': per una settimana intera, dal 17 al 23 marzo, il canale 408 di Sky proporrà un intera programmazione dedicata a ricostruire sotto diversi punti di vista le principali tappe di una nazione giovane di 160 anni. Tra i titoli proposti: 'Mussolini: l ultima verità', 'Nessuno mi troverà: la scomparsa di Ettore Majorana', 'De Gustibus: l epica storia degli italiani a tavola', 'L Italia del treno e L Italia delle navi', 'Il regime della follia', 'La strage di Piazza Fontana', '1992, 1993, 1994', 'L Aquila: una città italiana', 'Il Colosseo in quarantena'.

