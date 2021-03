Unità d'Italia: riqualificare parchi caduti Prima guerra mondiale, Fdi lancia 'Radici memoria' (2)

(Adnkronos) - "E invece noi -ha proseguito la leader di Fdi- pensiamo che a maggior ragione oggi sia fondamentale che quei parchi vivano con il senso per il quale sono stati pensati e abbiamo deciso di lanciare questa campagna, proprio per accendere i riflettori sul destino che è toccato a molte di queste aree e per cercare di recuperare il senso di quella bellissima scelta che fu fatta alla fine della Prima guerra mondiale".

"Intendiamo rilanciare questi parchi, lanciando una campagna per la riqualificazione di questi spazi, partendo dal basso. In tutte le amministrazioni dove siamo presenti presenteremo delle proposte di delibera per la riqualificazione di queste aree. Coinvolgendo le scuole, perchè magari possano adottare questi parchi, portare i loro studenti, ripiantumare gli alberi quando dovessero essere caduti o quando non dovessero esserci più".

"E poi -ha concluso Meloni- porteremo in Parlamento una mozione per impegnare il governo ad occuparsi di quest materia. Già da oggi i militanti di Fratelli d'Italia si dedicheranno ad una giornata da volontari su tutto il territorio nazionale per ripulire queste aree, dando già un segnale di presenza". Insieme a Meloni, l'iniziativa è stata presentata da Nicola Procaccini e Salvatore Deidda, responsabili dei dipartimenti di Fdi, rispettivamente, Ambiente e Difesa.

