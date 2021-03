Unità d'Italia: Meloni, 'dopo 400mila euro per Pci ora valorizzare anche Parchi rimembranza'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Porteremo in Parlamento una mozione per impegnare il governo" a valorizzare i Parchi della rimembranza: "del resto se sono stati spesi 400mila euro per celebrare il centenario della nascita del Partito comunista italiano, magari qualcosa si può fare anche su aree che ricordano il sacrificio di chi è morto in battaglia per l'Italia, di chi si è sacrificato per la nazione nel suo complesso". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in occasione della presentazione dell'iniziativa del partito "Le radici della memoria", per riscoprire i Parchi della rimembranza, dove sono stati piantati alberi che ricordano i caduti della Prima guerra mondiale.

