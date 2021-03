Unità d'Italia: Fico, 'energie Risorgimento per rendere Paese sempre più coeso' (2)

(Adnkronos) - "Nella difficile fase che stiamo vivendo c è una splendida immagine di identità e di italianità: quella dei nostri medici e di tutto il personale sanitario che sono sempre rimasti in prima linea a combattere una guerra logorante a tutela della salute della collettività. E c è quella degli uomini e delle donne, impegnati nelle missioni internazionali di pace che contribuiscono, con il nostro Tricolore, alla promozione dei valori universali della libertà e della dignità della persona nelle aree del mondo ricattate dai conflitti e dalle violenze".

"Un pensiero oggi -conclude Fico- va sicuramente all ambasciatore Luca Attanasio e al carabiniere Vittorio Iacovacci. E voglio ricordare anche tutti coloro che portano nel mondo la cultura della pace del nostro Paese, così come il nostro patrimonio storico, artistico, naturale. Ripercorrere la nostra storia, promuovere i nostri valori, avere rispetto per il nostro passato, serve a dar forma a una forza positiva, a una riserva di energie morali, culturali e civili indispensabile per affrontare il futuro e le sue sfide".

