Ue: Tinagli, 'programma Sure conferma ruolo cruciale Europa'

Roma, 22 mar (Adnkronos) - "Oggi è stato pubblicato il primo rapporto semestrale sull'attuazione del programma Sure. Grazie a questo programma, come evidenziato dal Commissario agli Affari Economici Paolo Gentiloni, circa 30 milioni di lavoratori e 2,5 milioni di imprese in 18 Paesi dell Unione Europea hanno potuto beneficiare di sostegni economici. Nel nostro Paese, oltre il 30% della cassa integrazione è stata finanziata con Sure". Lo scrive su Facebook Irene Tinagli, vicesegretario del Pd e presidente della commissione Economia del Parlamento Europeo.

"Numeri che confermano il ruolo cruciale dell Europa nella protezione dei lavoratori dipendenti, degli autonomi e delle aziende che vivono un periodo di estrema difficoltà. Inoltre, prendendo questi finanziamenti dall UE piuttosto che dai mercati, l Italia, che finora ha ricevuto 21 miliardi di euro, ha potuto risparmiare oltre 2,8 miliardi", prosegue.

"Il programma Sure rappresenta una dimostrazione concreta dell azione positiva della solidarietà europea e degli strumenti messi in campo dall Ue. Adesso, con Next Generation Eu, abbiamo l opportunità di rilanciare l economia, l occupazione e lo sviluppo delle nostre imprese. L Europa c è e l Italia deve essere protagonista di questa nuova storia", conclude Tinagli.

